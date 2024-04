Atelier feutrine poisson coloré Dity Pont-l’Abbé, mercredi 24 avril 2024.

Atelier feutrine poisson coloré Dity Pont-l’Abbé Finistère

La feutrine est un des matériaux de base des loisirs créatifs, dès notre plus jeune âge ! Je te propose de venir t’amuser à réaliser 1 ou 2 super poissons clowns à ta façon (que tu pourras offrir à quelqu’un que tu aimes ou garder dans ta chambre… et si tu en refais chez toi, pourquoi pas en faire un mobile !)

Lors de cet atelier tu apprendras à reporter un patron, coudre la feutrine, décorer, coller au pistolet à colle et pourquoi pas broder quelques points… en laissant parler ta créativité

Maximum 6 participants

matériel fourni ; gourmandise et boisson offertes

7-14 ans (poss. Duo parent-enfant 6-8) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 12:30:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Atelier feutrine poisson coloré Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud