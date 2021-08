Servoz Servoz 74310, Servoz Atelier Feutrer la laine Servoz Servoz Catégories d’évènement: 74310

Atelier Feutrer la laine Servoz, 25 août 2021, Servoz. Atelier Feutrer la laine 2021-08-25 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-25 17:00:00 17:00:00 Maison du Lieutenant 2231 route du Mont

Servoz 74310 Servoz EUR Venez redécouvrir l’art du feutrage ! En compagnie de Mylène, nous passerons une après-midi dans autour des fibres de laine pour fabriquer ensemble nos premiers objets en feutre. Dès 6 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’office de tourismes de Servoz +33 7 78 24 96 77 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont
Servoz 74310
45.93963#6.76726