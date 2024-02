Atelier Feutrage de laine Dity Pont-l’Abbé, samedi 9 mars 2024.

Atelier Feutrage de laine Dity Pont-l’Abbé Finistère

Lors de cet atelier vous découvrirez la magie du feutrage de la laine et comment, en quelques heures, on peut passer de bandes et morceaux de laine mérinos à un véritable objet pratique ou décoratif. Ici, un vide-poche !!!

Avec cette création, vous aborderez la technique de base du feutrage, celle connue depuis des siècles. Elle consiste à asperger de la laine d’eau chaude et de savon et à frotter, rouler, frotter…

Tout public à partir de 7 ans

Possibilité de duo 4 mains parent-enfant 6 ans et +

Réservation obligatoire

Un minimum de 3 inscriptions sont nécessaires pour maintenir l’évènement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Atelier Feutrage de laine Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Destination Pays Bigouden Sud