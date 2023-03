Atelier « Feuilles frappées » Parc Acro’Bath Bergesserin Catégories d’Évènement: Bergesserin

Saône-et-Loire

Atelier « Feuilles frappées » Parc Acro’Bath, 13 avril 2023, Bergesserin . Atelier « Feuilles frappées » 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Parc Acro’Bath Bergesserin Saône-et-Loire Parc Acro’Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc

2023-04-13 – 2023-04-13

Parc Acro’Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc

Bergesserin

Saône-et-Loire Un atelier en famille (ou pas !) à partir d’écorces, de feuilles… découverte l’impression végétale sur tissu.

Pour les artistes en herbe. A partir de 7 ans.

Animé par Diane LOURY (L’Herbe aux Elfes).

Réservation : 06 80 25 51 79 contact@acrobath.com http://www.acrobath.com/ Parc Acro’Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Bergesserin

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bergesserin, Saône-et-Loire Autres Lieu Bergesserin Adresse Bergesserin Saône-et-Loire Parc Acro'Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Ville Bergesserin Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Parc Acro'Bath 377 Route du 4ème Bataillon de Choc Bergesserin

Bergesserin Bergesserin Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergesserin /

Atelier « Feuilles frappées » Parc Acro’Bath 2023-04-13 was last modified: by Atelier « Feuilles frappées » Parc Acro’Bath Bergesserin 13 avril 2023 377 route du 4ème Bataillon de CHoc Parc Acro'Bath Bergesserin Saône-et-Loire Parc Acro'Bath Bergesserin Saône-et-Loire

Bergesserin Saône-et-Loire