Atelier “Fête des mères” à la Griffe de Pat’ Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Atelier “Fête des mères” à la Griffe de Pat’ Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 25 mai 2022, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Atelier “Fête des mères” à la Griffe de Pat’ 9 Rue de la Révolution Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2022-05-25 – 2022-05-25

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne 9 Rue de la Révolution Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 14h30 à 17h à la boutique 9, Rue de la Révolution. Payant (matériel fourni). Réservation obligatoire (4 pers maxi). Rens. Résa. : 05 55 11 94 70 ou à la boutique. Atelier création “Fête des mères” à partir de 10 ans. Rdv de 14h30 à 17h à la boutique 9, Rue de la Révolution. Payant (matériel fourni). Réservation obligatoire (4 pers maxi). Rens. Résa. : 05 55 11 94 70 ou à la boutique. 9 Rue de la Révolution Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse 9 Rue de la Révolution Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville 9 Rue de la Révolution Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne

Atelier “Fête des mères” à la Griffe de Pat’ Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 2022-05-25 was last modified: by Atelier “Fête des mères” à la Griffe de Pat’ Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 25 mai 2022 Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne