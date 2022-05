Atelier Festival Nature Ain – Sculpture et modelage animalier Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Salle des fêtes Pl. du Dr Rougy

2022-05-20 11:00:00 – 2022-05-20 12:00:00

Plateau d’Hauteville 01110 10 10 EUR Estelle RAJAT artiste du Festival Nature Ain, vous propose une initiation au travail de l’argile, avec chaque jour des stages de modelage animalier ! leboismigrateur@live.fr Salle des fêtes Pl. du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

