Atelier Festival Nature Ain – Peinture mobiles d'oiseaux 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 Salle des fêtes Pl. du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville Ain Plateau d’Hauteville EUR 10 10 Walter VERVAEKE artiste du Festival Nature Ain, vous propose un atelier de peinture sur bois en réalisant un mobile d’oiseau (mésange, bouvreuil, chardonneret, martin pêcheur) à peindre. leboismigrateur@live.fr dernière mise à jour : 2021-09-07 par

