Paris La Table des Matières île de France, Paris Atelier Fengshui La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Fengshui La Table des Matières, 12 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Savez-vous que les lieux ont une incidence sur ce que l’on vit ? Venez découvrir les fondamentaux du Feng Shui, ou quand l’Espace rime avec Énergie et ouvrir nos perceptions intérieures pour accéder à plus de conscience. Inscriptions et renseignements : fengshui@lesensdulieu.com Animations -> Atelier / Cours La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014 Contact :La Table des Matières http://www.latabledesmatieres.org/ https://www.facebook.com/latabledesmatieres75014 fengshui@lesensdulieu.com Animations -> Atelier / Cours Solidaire

Date complète :

2021-11-12T19:30:00+01:00_2021-11-12T21:00:00+01:00

Illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Table des Matières Adresse 51 rue de l'Abbé Carton Ville Paris lieuville La Table des Matières Paris