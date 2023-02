Atelier féminin : yoga, danse et méditation Barbaste OT de l'Albret Barbaste Catégories d’Évènement: Barbaste

Lot-et-Garonne

Atelier féminin : yoga, danse et méditation, 22 mars 2023, Barbaste OT de l'Albret Barbaste. Atelier féminin : yoga, danse et méditation Barbaste Lot-et-Garonne

2023-03-22 – 2023-02-21 Barbaste

Lot-et-Garonne Barbaste Atelier Bien-être au féminin cercle de Femmes une fois par mois.

Se retrouver entre woman’s, c’est important, régénérant, essentiel, pour sortir de l’isolement, en parlant ou en écoutant pour “gai-rire”.

Faites une expérience nourrissante, où l’on ressort revigorée, apaisée, pleine d’enthousiasme, gorgée de joie et d’amour… prête à danser votre vie!

Prochaines dates:

Mardi 21 février à 18h

Mercredi 22 mars à 18h

Jeudi 20 avril à 18h

Jeudi 4 mai à 18h Une thématique différente à chaque séance qui s’explore à travers des rituels: respiration, yoga, méditation, écriture, danse, échange, papotage etc… Atelier Bien-être au féminin cercle de Femmes une fois par mois.

Se retrouver entre woman’s, c’est important, régénérant, essentiel, pour sortir de l’isolement, en parlant ou en écoutant pour “gai-rire”.

Faites une expérience nourrissante, où l’on ressort revigorée, apaisée, pleine d’enthousiasme, gorgée de joie et d’amour… prête à danser votre vie!

Prochaines dates:

Mardi 21 février à 18h

Mercredi 22 mars à 18h

Jeudi 20 avril à 18h

Jeudi 4 mai à 18h Une thématique différente à chaque séance qui s’explore à travers des rituels: respiration, yoga, méditation, écriture, danse, échange, papotage etc… +33 6 75 47 34 77 Aurore Fayet Aurore Fayet

Barbaste

dernière mise à jour : 2023-02-17 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’Évènement: Barbaste, Lot-et-Garonne Autres Lieu Barbaste Adresse Barbaste Lot-et-Garonne OT de l'Albret Ville Barbaste OT de l'Albret Barbaste lieuville Barbaste Departement Lot-et-Garonne

Barbaste Barbaste OT de l'Albret Barbaste Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbaste ot de l'albret barbaste/

Atelier féminin : yoga, danse et méditation 2023-03-22 was last modified: by Atelier féminin : yoga, danse et méditation Barbaste 22 mars 2023 Barbaste Barbaste Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne OT de l'Albret

Barbaste OT de l'Albret Barbaste Lot-et-Garonne