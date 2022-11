Atelier féminin Nérac, 25 novembre 2022, Nérac.

Atelier féminin

Lieu-dit Cauderoue Nérac Lot-et-Garonne OT de l’Albret

2022-11-25 – 2022-11-25

Nérac

Lot-et-Garonne

Nérac

Un espace temps idéal dans la joie et la douceur pour prendre un moment pour soi, pour toi, te recentrer, te libérer, activer ton potentiel de guérison et d’épanouissement

* POUR QUI ?

– tu es une femme qui a besoin de se ressourcer, reprendre du souffle ;

– des femmes qui ont besoin de soutien, de lâcher la bride ;

– tu te sens toujours fatiguée, tu manques d’énergie ;

– besoin de t’éloigner d’un environnement extérieur trop rapide, agressif, stressant ;

– Tu souffres de charge mentale, ton cerveau tourne à plein régime ;

* COMMENT ?

Avec un accompagnement joyeux et léger autour de rituels.

*Lors de cette séance je vous guide pour ressentir et aider votre corps à mieux se détendre se régénérer.

Connecter à votre féminité et activer votre joie de vivre

Tous les derniers vendredis du mois à 19h sur inscription au 0675473477.

+33 6 75 47 34 77

Nérac

