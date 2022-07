Atelier féminin et bain de forêt Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Avenue de Lattre de Tassigny Parc de la Garenne Nérac Lot-et-Garonne OT de l’Albret Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny

2022-07-07 – 2022-07-07

Lot-et-Garonne Nérac Yoga doux, instant de partage, papotage, auto-massage, respiration, danse et médiation.

Animé par Aurore, accompagnatrice au bien-être des femmes.

Places limitées. Aurore Massage Energetique

