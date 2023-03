Atelier Feldenkrais – Vers des épaules libres et tête légère Moveos Vesoul Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Atelier thématique de mars 2023 :

« Epaules libres et tête légère »

« Epaules libres et tête légère » Au cours de cet atelier de la méthode Feldenkrais, vous bénéficiez de 2 leçons collectives de Prise de Conscience par le Mouvement (2 x 1h-1h15) et d’apports théoriques pour approfondir l’expérience du mouvement. Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol et un plaid pour votre confort.

Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol et un plaid pour votre confort.

Prêt possible de tapis (info à me transmettre à la réservation). Public : tout public – sans pré-requis aurelie.morel@outlook.fr

