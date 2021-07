Martigues Site Pablo Picasso Bouches-du-Rhône, Martigues Atelier Feldenkrais » Un dos plus souple et plus vivant » Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier Feldenkrais » Un dos plus souple et plus vivant » Site Pablo Picasso, 14 août 2021-14 août 2021, Martigues. Atelier Feldenkrais » Un dos plus souple et plus vivant »

Site Pablo Picasso, le samedi 14 août à 14:00

**Présentation** L’atelier Feldenkrais « Un dos plus souple et plus vivant » se déroulera samedi 23 novembre de 14h à 17h au Site Pablo Picasso **Informations pratiques ** – Public : adolescents / adultes – Tarif(s) : * 10 euros pour les résidants de la commune de Martigues * 20 euros pour les résidants hors commune **Inscription** – sur place – ou au 04 42 07 32 41

* 10 euros pour les résidants de la commune de Martigues, * 20 euros pour les résidants hors commune

Le Site Pablo Picasso vous propose un atelier Feldenkrais, méthode qui utilise le mouvement comme moyen d’apprentissage et de connaissance de soi. Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Étiquettes évènement : Autres Lieu Site Pablo Picasso Adresse Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville Site Pablo Picasso Martigues