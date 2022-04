Atelier Feldenkrais : Les yeux et le champ de vision Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier Feldenkrais : Les yeux et le champ de vision Amicale Laïque Petit Chantilly, 30 avril 2022, Orvault. 2022-04-30 Centre associatif Petit Chantilly “Emile Gibier” – bâtiment A – salle 1

Horaire : 10:00 13:00

Gratuit : non 25€ Pour tout public Centre associatif Petit Chantilly “Emile Gibier” – bâtiment A – salle 1 Nos yeux ont besoin de mouvements doux et variés pour limiter les dégâts occasionnés par l’abus des écrans et le stress. La fluidité des mouvements des yeux a une influence sur la liberté des mouvements de notre cou, des épaules et du corps en général, et vice-versa. La fonction principale du système visuel est l’organisation du corps pour le mouvement. L’œil est l’initiateur d’un grand nombre, sinon de la plupart, de nos actions. Une séquence de mouvements, telle que ramasser un objet, ouvrir une porte, traverser une pièce, serrer la main ou frapper une balle, commence en fixant quelque chose dans notre champ visuel. Si l’utilisation des yeux est déficiente, tous nos mouvements prennent un mauvais départ. Si nous pouvons améliorer cette action initiale, les mouvements suivants sont alors plus ouverts au changement. Les séries d’exercices proposées lors de cet atelier visent à améliorer l’utilisation des yeux dans le mouvement, à ouvrir le champ visuel, à rendre aux yeux leur mobilité, à défaire les fixités du regard etc. La récompense en termes d’amélioration de la vision, de facilité de mouvement et de bien-être général en vaut certainement la peine. Amicale Laïque Petit Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

0617154102 https://mouvementfeldenkrais44.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Amicale Laïque Petit Chantilly Adresse 1 avenue des Pins Ville Orvault Age maximum Pour tout public lieuville Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault Departement Loire-Atlantique

Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orvault/

Atelier Feldenkrais : Les yeux et le champ de vision Amicale Laïque Petit Chantilly 2022-04-30 was last modified: by Atelier Feldenkrais : Les yeux et le champ de vision Amicale Laïque Petit Chantilly Amicale Laïque Petit Chantilly 30 avril 2022 Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault Nantes

Orvault Loire-Atlantique