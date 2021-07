Saint-Germain-de-la-Rivière Office de Tourisme du Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière ATELIER FAUNE AQUATIQUE avec Argiope Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Office de Tourisme du Fronsadais, le vendredi 30 juillet à 10:00

Au départ de l’Office de Tourisme, le cheminement longe à plusieurs reprise un ruisseau, et le boisement humide abrite de nombreuses espèces emblématiques de ces milieux : amphibiens, libellules, larves aquatiques d’insectes, papillons, ….La visite pourra se clôturer avec la fabrication d’une libellule en argile ou de petites embarcations en matériel végétal, éventuellement à proximité de l’étang de pêche situé derrière la maison de pays. Enfant à partir de 5 ans

pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte – 3€

S’amuser, découvrir, explorer! à partir de 5 ans Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:00:00

