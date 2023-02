Faudesteuil et Fil & Patine subliment votre quotidien Atelier Faudesteuil Mantry Catégories d’Évènement: Jura

Faudesteuil et Fil & Patine subliment votre quotidien Atelier Faudesteuil, 31 mars 2023, Mantry. Faudesteuil et Fil & Patine subliment votre quotidien 31 mars – 2 avril Atelier Faudesteuil Faudesteuil associé à Fil & Patine, subliment votre quotidien en sauvegardant des savoir-faire séculaires auprès de vos fauteuils, petits mobiliers, broderies anciennes et dentelles . handicap moteur mi Atelier Faudesteuil 967 Rue du Taureau, 39230 MANTRY Mauffans Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté Faudesteuil est tapissier garnisseur et refait les fauteuils en respectant vos envies et en faisant vivre vos projets.

Fil & Patine travaille le bois ( peinture et patine) ainsi que les dentelles anciennes afin de leur redonner vie.

C’est tout naturellement qu’elles s’associent sur des projets spécifiques en mêlant leurs univers afin de sublimer des matières, matériaux, sauvegardant ainsi des savoir faire séculaires et une partie du patrimoine.

Vos meubles, sièges et tissus anciens prendront place auprès de vous, sublimant ainsi votre quotidien.

Faudesteuil et Fil & Patine vous accueillent les vendredi 31 Mars, samedi 1 et dimanche 2 avril de 10h à 19h à l’atelier Faudesteuil.

L’atelier se situe au 967 Rue du Taureau, lieu-dit Mauffans, 39230 MANTRY.

Vous y verrez les travaux en cours : réfection de sièges, travaux de dentelles et créations communes.

