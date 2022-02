Atelier fauconnerie adulte et enfant Jardin du château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

* Atelier adulte : le matin à 10h15, à partir de 14 ans, sur réservation, 30 minutes. * Atelier enfant (5-13 ans) : l’après-midi à 14h15, sur réservation, 30 minutes.

Atelier sans supplément de prix, juste le billet d’entrée à acheter.

Découverte de la fauconnerie pour les petits et les grands
Jardin du château des Milandes
Les Milandes, 24250, Castelnaud-la-Chapelle

