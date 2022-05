Atelier Farfelutherie – Opération Rigodon, l’évènement Librairie la Palpitante,Mens (38)

Librairie la Palpitante, Mens (38), le samedi 7 mai à 14:30

![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/eCf831inqQ2ekLL5IKRiwvyj-VLqqHHvBSo5lZ5e3CfJ8OD5cJUJuaLlv0ZhYgWvkFuE_vh_hZHTdQYDVvyoI_rPvKQ85-MIR-g8JOq2OOXG9uGZlWn56_wtbptXu9bGUrR4-NvITb0uCLXdMj8vr1AOWc7k4w=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/494d646f-848f-02fe-0453-a8a97ba5dc10.jpg) *Un hommage « constructif » à la lutherie populaire !* Fabrication de Biolons, un violon-bidon à deux cordes. Une façon simple et tout public d’approcher la lutherie des cordes frottées. *Durée 1h30. Deux créneaux possibles : 14h30 et 16h* [Billetterie ici](https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/billetterie-operation-rigodon-du-5-au-8-mai-2022) Retrouver le [programme complet](https://cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html) de l’évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai !*source : événement [Atelier Farfelutherie – Opération Rigodon, l’évènement](https://agendatrad.org/e/36378) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Olivier Richaume Librairie la Palpitante,Mens (38) Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T17:30:00

