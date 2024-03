Atelier Fanzine MAATA Bordeaux, lundi 15 avril 2024.

Atelier Fanzine Stage artistique autour du fanzine 15 – 17 avril MAATA 60€ les trois après-midi + 10€ d’adhésion 2024, adhésion offerte et 10% de réduction sur présentation de la Carte jeune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T14:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Les après-midi des 15-16-17 avril 2024, de 14h à 17h

« Le fanzine est un espace de jeu et d’imagination. Dans ce carnet complètement libre et que l’on fait soi-même, presque tout est possible : dessin, texte, peinture, collage, matières, narration… Un fanzine peut être intime, fictif, abstrait, poétique, ou même contestataire. Chaque page tournée est une nouvelle étape et amène vers une nouvelle scène. On peut montrer l’ambivalence, la complexité, en associant des éléments très différents. On peut jouer de biens des manières. Son format permet de raconter, de mettre en scène, de

créer des éléments de surprise, au détour d’une page par exemple. Il peut prendre la forme d’une BD, d’un récit, d’un conte, d’un bestiaire, d’un témoignage… Page après page nous explorons mille et une manières de raconter. »

MAATA 95 rue Ernest Renan Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maata.lda@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 41 53 04 »}]

Art Atelier artistique