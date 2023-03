Atelier fantaisies d’écriture Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Atelier fantaisies d’écriture, 4 avril 2023, Loches . Atelier fantaisies d’écriture 24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

2023-04-04 – 2023-04-04 Loches

Indre-et-Loire Chaque 1er mardi du mois, Françoise Cousseau vous mets au défi de ses jeux d’écriture. Imaginez et écrivez à partir d’un mot, d’une phrase, d’une situation. Peu importe votre niveau, l’objectif est de s’amusez-vous avec les mots ! Chaque 1er mardi du mois, Françoise Cousseau vous mets au défi de ses jeux d’écriture. Imaginez et écrivez à partir d’un mot, d’une phrase, d’une situation. Peu importe votre niveau, l’objectif est de s’amusez-vous avec les mots ! mediatheque@mairieloches.com +33 2 47 59 29 57 Mairie de Loches

