Figeac Figeac Figeac, Lot Atelier Familles “Quelles sont mes Priorité de Parents ? ” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Atelier Familles “Quelles sont mes Priorité de Parents ? ” Figeac, 12 octobre 2021, Figeac. Atelier Familles “Quelles sont mes Priorité de Parents ? ” 2021-10-12 – 2021-10-12 Centre social et de prévention 8, place vival

Figeac Lot L’atelier sera animé par Virginie Bruel sophrologue spécialisée enfance e parentalité ! centresocial@ville-figeac.fr +33 5 65 50 05 01 @centresocial figeac dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Centre social et de prévention 8, place vival Ville Figeac lieuville 44.60812#2.03286