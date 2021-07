Menthon-Saint-Bernard Église Saint-Bernard de Menthon Haute-Savoie, Menthon-Saint-Bernard Atelier familles « Petites histoires d’art » à l’église Saint-Bernard de Menthon Église Saint-Bernard de Menthon Menthon-Saint-Bernard Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Église Saint-Bernard de Menthon, le dimanche 19 septembre à 14:00

Apprenez à décoder les œuvres d’art du village et venez en famille décrypter quelques énigmes des peintures qui nous entourent. Déchiffrons l’histoire de l’art en nous amusant ! Un éclairage particulier sera donné à l’art baroque et à ses caractéristiques. Cet atelier destiné au jeune public et leurs accompagnants aura lieu à l’intérieur de l’église Saint-Bernard qui regorge de pièces historiques.

Atelier gratuit et sans inscription

Apprenez à décoder les œuvres d'art du village et venez en famille décrypter quelques énigmes des peintures qui nous entourent. Église Saint-Bernard de Menthon 390 Rue Saint-Bernard, 74290, Menthon

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

