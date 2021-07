Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère, Mayenne ATELIER FAMILLES : MOULIN CAVIER DE LA GUÉNAUDIÈRE Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Catégories d’évènement: Grez-en-Bouère

ATELIER FAMILLES : MOULIN CAVIER DE LA GUÉNAUDIÈRE Grez-en-Bouère, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Grez-en-Bouère. ATELIER FAMILLES : MOULIN CAVIER DE LA GUÉNAUDIÈRE 2021-07-21 – 2021-07-21

Grez-en-Bouère Mayenne Grez-en-Bouère 2 2 EUR L’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous propose d’assister à une visite ludique pour découvrir l’histoire, le fonctionnement et le langage de ce moulin unique en Mayenne. Vous pourrez également assister en fin de visite à l’ouverture des ailes du moulin. A partir de 5 ans, sortie sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme : 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Sous réserve des conditions météo L'office de tourisme du pays de Meslay-Grez vous propose de découvrir le Moulin Cavier de la Guénaudière à Grez-en-Bouère. o.tourisme@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 64 29 00

