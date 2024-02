Atelier Familles gauloises à graver MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, lundi 19 février 2024.

Atelier Familles gauloises à graver MuséoParc Alésia

Familles gauloises à graver

Les visiteurs s’associent pour créer un jeu des 7 familles. Chaque participant choisit un peuple gaulois et un personnage, puis réalise une carte grâce à la technique de la gravure taille douce et aux précieux conseils de l’artiste plasticienne Adeline Piovoso. L’ensemble des cartes seront scannées et envoyées aux participants qui n’auront plus qu’à imprimer et jouer !

A partir de 8 ans EUR.

Début : 2024-02-19 10:30:00

fin : 2024-02-23 12:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

