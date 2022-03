Atelier familles : Egalité filles-garçons Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrir l’égalité filles-garçons, déjouer les préjugés et interroger ses stéréotypes tout en jouant ! Korhom vous accueille au Centre Paris Anim’ Mathis mercredi 9 mars de 15h à 17h pour un atelier familles autour de l’égalité. Venez nombreux·ses! Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis Paris 75019 Contact : infos@korhom.fr https://www.facebook.com/Korhom-L%C3%A9ducation-aux-Droits-humains-146831085410527 Date complète :

