Paris Musée des Plans-reliefs Paris Atelier familles “Châteaux forts” Musée des Plans-reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier familles “Châteaux forts” Musée des Plans-reliefs, 18 septembre 2021, Paris. Atelier familles “Châteaux forts”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Plans-reliefs

Durant cet atelier, l’enfant observe, à l’aide d’un questionnaire, la fortification médiévale sur les plans-reliefs ; puis fabrique une maquette de châtelet pour mettre en pratique ses découvertes. En accès libre, l’activité nécessite la présence d’un adulte car chaque enfant progresse de manière autonome. _Durée : 30 minutes environ._

Sans inscription (dans la limite des places disponibles, maximum 2 enfants à la fois). Rendez-vous directement à l’accueil du musée, 4e étage de l’Hôtel des Invalides (entrée Orient).

Une activité en autonomie pour apprendre à construire un château fort. Musée des Plans-reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des Plans-reliefs Adresse Hôtel national des Invalides 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée des Plans-reliefs Paris