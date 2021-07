Saint-Brice Saint-Brice Mayenne, Saint-Brice ATELIER FAMILLES : BALADE SENSORIELLE EN FORÊT DE BELLEBRANCHE Saint-Brice Saint-Brice Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Brice Mayenne Saint-Brice L’office de tourisme du Pays de Meslay Grez vous propose une découverte sensorielle de la forêt domaniale de Bellebranche. Vous pourrez, lors de cette balade ludique en famille apprendre à reconnaître les chants des oiseaux, les traces d’animaux, découvrir l’âge des arbres, et bien plus encore… A partir de 5 ans, sortie sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme : 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

