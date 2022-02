Atelier familles autour de l’exposition « Un certain Regard » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Atelier familles autour de l’exposition « Un certain Regard » Tarbes, 23 février 2022, Tarbes. Atelier familles autour de l’exposition « Un certain Regard » TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes

2022-02-23 – 2022-02-23 TARBES Rue Achille Jubinal

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 10 10 Choisis une célébrité à la manière de Yan Pei Ming et trace son portrait-robot ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE Le musée a mis en place ces ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une oeuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille ! Le musée propose également aux enfants et aux adolescents des ateliers gratuits de pratique et de création artistique autour de ses collections ou de ses expositions temporaires.

Ces ateliers leur offrent la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art ! publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 95 http://www.tarbes.fr/ TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes

