Atelier Famille – Voyage musical à la découverte de l’Afrique Le Metronum, 9 janvier 2022, Toulouse.

Atelier Famille – Voyage musical à la découverte de l’Afrique

Le Metronum, le dimanche 9 janvier 2022 à 15:00

**Atelier Famille – Voyage musical à la découverte de l’Afrique** —————————————————————– _[Atelier Famille]_ « Voyage musical à la découverte de l’Afrique » [**Muriel**](https://www.facebook.com/asso.mozaikart) vous propose de vous évader de l’autre côté de la Méditerranée en explorant les différentes cultures et multiples instruments provenant du continent africain. Par la manipulation, le chant et l’expérimentation, les participants pourront créer un véritable moment d’échange et de jeu autour de la musique. **Un atelier de découverte sonore amusant, ouvert aux petits comme aux grands !** **Au programme:** * Présentation des instruments et de leurs origines par l’intermédiaire d’un ballon en forme de globe terrestre * Chansons, comptines et rondes durant lesquelles les enfants accompagnent en musique l’intervenant * Inititiation au soundpainting pour apprendre en s’amusant à jouer * Temps calme et relaxation par le biais de musiques douces jouées par l’intervenant. Muriel SCEMAMA a d’abord étudié le piano et le chant au conservatoire à Paris puis a commencé à pratiquer le saxophone à l’adolescence. Après de nombreux voyages riches en rencontres musicales, elle a décidé de poser ses valises à Toulouse et d’animer des ateliers pour les enfants en utilisant la musique comme vecteur pour stimuler la créativité et le plaisir du partage. — **Horaire :** 9 janvier 2022 de 15h à 16h **Parents enfants / à partir de 4 ans** **Billetterie : 3€ / 5€** Sur inscription dans la limite des places disponibles par mail [[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr) Pass sanitaire obligatoire : [https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Billetterie : 3€ / 5€ – Sur inscription dans la limite des places disponibles par mail ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr

Venez participer à l’atelier famille : « Voyage musical à la découverte de l’Afrique » le 9 janvier !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T16:00:00