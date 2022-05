Atelier famille « Voyage en couleurs ! » Musée de l’échevinage Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Atelier famille « Voyage en couleurs ! » Musée de l’échevinage, 14 mai 2022, Saintes. Atelier famille « Voyage en couleurs ! »

Musée de l’échevinage, le samedi 14 mai à 18:00 jauge public limitée

Découverte ludique du musée et reproduction d’un tableau au pastel. Chaque enfant repartira avec son œuvre transformée en set de table ! Musée de l’échevinage 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Musée de l'échevinage Adresse 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Saintes lieuville Musée de l'échevinage Saintes Departement Charente-Maritime

Musée de l'échevinage Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Atelier famille « Voyage en couleurs ! » Musée de l’échevinage 2022-05-14 was last modified: by Atelier famille « Voyage en couleurs ! » Musée de l’échevinage Musée de l'échevinage 14 mai 2022 Musée de l'Échevinage Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime