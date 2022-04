Atelier famille : vannerie sauvage – Manoir du Tourp

Atelier famille : vannerie sauvage – Manoir du Tourp, 7 mai 2022, . Atelier famille : vannerie sauvage – Manoir du Tourp

2022-05-07 – 2022-05-07 Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Séances de 2h.

6 € par personne – Les enfants doivent être accompagnés. Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Séances de 2h.

6 € par personne – Les… Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Séances de 2h.

6 € par personne – Les enfants doivent être accompagnés. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville