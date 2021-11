Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds Atelier famille vacances de Noël “Cheminées en 3D” Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds Oise Pierrefonds 6 6 Le château de Pierrefonds regorge de cheminées extraordinaires. Certaines ont traversé le temps depuis le Moyen Âge ; d’autres ont été recréées par l’imagination de Viollet-le-Duc.

Ecoutez leurs histoires, puis créez votre propre cheminée de Noël en 3 dimensions, inspirée des décors féériques du salon de réception. Atelier ouvert aux plus de 5 ans

Réservation en ligne obligatoire sur https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?anchor=tarif Deflorenne

