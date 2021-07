Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Atelier famille / Vacances à la mer Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Atelier famille / Vacances à la mer Beauvais, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Beauvais. Atelier famille / Vacances à la mer 2021-07-07 – 2021-07-07

Beauvais Oise 5 5 Le MUDO-Musée de l’Oise vous propose un atelier famille intitulé Vacances à la mer. A partir d’un souvenir de vacances et de l’exposition Échappées belles, vous composerez un poème accompagné d’un dessin (techniques mixtes : imagination, écriture, dessin). Mercredi 7 et mercredi 21 juillet 2021 de 14h30 à 16h30

Mercredi 11 et mercredi 25 août de 14h30 à 16h30 Port du masque obligatoire.

© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l'Oise) / René-Gabriel Ojéda.

