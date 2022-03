ATELIER FAMILLE : UNE PEINTURE SANS CASSER DES ŒUFS ? Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Le musée de Tessé propose aux participants de choisir et dessiner une lettre de l’alphabet gothique sur une petite planche de bois. Ensuite il faudra fabriquer sa peinture à l’aide de pigments et d’œufs. Les peintures seront utilisées pour décorer les enluminures avec des exemples de motifs médiévaux.

A partir de 7 ans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

