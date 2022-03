ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES Asnières-sur-Vègre, 16 avril 2022, Asnières-sur-Vègre. ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES Asnières-sur-Vègre

2022-04-16 – 2022-04-16

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre 6 EUR Au Moyen Âge, mais deux techniques coexistent pour tisser : au peigne ou aux tablettes. Venez vous initier au tissage médiéval et fabriquez votre galon aux motifs du XIIIe siècle. Les ateliers sont à destination des familles à partir de 12 ans. Sur réservation. Venez vous initier au tissage médiéval et fabriquez votre galon aux motifs du XIIIe siècle. contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://lemanoirdelacour.fr/ Au Moyen Âge, mais deux techniques coexistent pour tisser : au peigne ou aux tablettes. Venez vous initier au tissage médiéval et fabriquez votre galon aux motifs du XIIIe siècle. Les ateliers sont à destination des familles à partir de 12 ans. Sur réservation. Asnières-sur-Vègre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Asnières-sur-Vègre Adresse Ville Asnières-sur-Vègre lieuville Asnières-sur-Vègre Departement Sarthe

Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-vegre/

ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES Asnières-sur-Vègre 2022-04-16 was last modified: by ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 16 avril 2022 Asnières-sur-Vègre sarthe

Asnières-sur-Vègre Sarthe