Atelier famille : tissage – Manoir du Tourp

Atelier famille : tissage – Manoir du Tourp

2022-06-04

2022-06-04 – 2022-06-04 Initiation au tissage artisanal grâce à des métiers à tisser inspirés de modèles traditionnels. Chacun pourra réaliser une pièce d’étoffe personnalisée en fil de coton coloré.

