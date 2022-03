Atelier famille : T’es Miró ? Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Atelier famille : T’es Miró ? Saint-Quentin, 16 avril 2022, Saint-Quentin. Atelier famille : T’es Miró ? Saint-Quentin

2022-04-16 15:30:00 – 2022-04-16 17:00:00

Saint-Quentin Aisne 4 4 2 Dans ses compositions, Joan Miró peint des figures et symboles étranges, des insectes ou des oiseaux se métamorphosent, des étoiles tombent des cieux, des yeux nous fixent, des lunes flottent dans l’immensité bleutée.

Tout ce qui inspire Joan Miró jusqu’à sa mort apparaît : les animaux, le ciel, les astres. C’est une magnifique plongée dans l’œuvre de Joan Miró que vous propose ce temps d’atelier créatif !

Vous pourrez produire une œuvre basée sur « Les oiseaux et les insectes » à la méthode de l’Artiste avec les animaux présentés au sein de l’exposition Les Bestioles. Samedi 16 avril de 15h30 à 17h à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin.

Tarif de l’atelier : 4€.

Saint-Quentin

