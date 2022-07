Atelier famille – « tailler la pierre » à la Commanderie d’Arville, 26 juillet 2022, .

Atelier famille – « tailler la pierre » à la Commanderie d’Arville



2022-07-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-26

Atelier famille – « tailler la pierre » à la Commanderie d’Arville. Mathilde Clerc, de l’atelier La Poterie de la Vigne, propose aux participants de découvrir le métier de tailleur de pierre. Après avoir ébauché un motif sur leur bloc (en béton cellulaire, plus tendre que la pierre), enfants et adultes s’essaient à la taille en utilisant les outils et les gestes de l’artisan.

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville. Enfants et parents s’initient aux outils et aux gestes du tailleur de pierre.

Commanderie d’Arville

