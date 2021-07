Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Atelier famille : Statuaire en herbe Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Atelier famille : Statuaire en herbe Les Houches, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Les Houches. Atelier famille : Statuaire en herbe 2021-07-20 10:00:00 – 2021-07-20 12:00:00 Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise

Les Houches Haute-Savoie Dis, comment on construit une statue ? Découvre les étapes de la construction du Christ-Roi et modèle ta propre maquette. musee-montagnard@cc-valleedechamonixmb.fr +33 7 60 04 14 26 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html dernière mise à jour : 2021-06-21 par

