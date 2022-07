Atelier famille : Secrets des plantes Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Orne Perche en Nocé Clara et Nadine, de l’association Jardin de Simples, vous invitent à vous émerveiller des secrets des plantes, de manière ludique et dynamique.

Au programme de cet atelier, différentes activités de découverte autour du « jardin de Simples » présent sur le site de la Maison du Parc : pot des druides, composition de tisane, macération huileuse… Pour remporter vos préparations, apportez plusieurs petits pots par personne : tout le monde participe ! » Pensez à apporter vos contenants pour repartir avec vos préparations !

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 Sur réservation jusqu’au 12 juillet 12h00

