Atelier famille : Plongeons dans les couleurs Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier famille : Plongeons dans les couleurs Hermanville-sur-Mer, 13 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Atelier famille : Plongeons dans les couleurs Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer

2022-07-13 – 2022-07-13 Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer Calvados Musartdit propose un atelier d’arts plastiques destiné aux enfants de 3 à 6ans accompagnés d’un parent.

“Plongeons dans les couleurs” : Proche de la mer, les jeunes artistes accompagnés d’un adulte explorent en couleur le monde sous-marin.

Réservation obligatoire au 06 41 38 18 82 ou par mail musartdit@gmail.com. Musartdit propose un atelier d’arts plastiques destiné aux enfants de 3 à 6ans accompagnés d’un parent. “Plongeons dans les couleurs” : Proche de la mer, les jeunes artistes accompagnés d’un adulte explorent en… Musartdit propose un atelier d’arts plastiques destiné aux enfants de 3 à 6ans accompagnés d’un parent.

“Plongeons dans les couleurs” : Proche de la mer, les jeunes artistes accompagnés d’un adulte explorent en couleur le monde sous-marin.

Réservation obligatoire au 06 41 38 18 82 ou par mail musartdit@gmail.com. Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Atelier famille : Plongeons dans les couleurs Hermanville-sur-Mer 2022-07-13 was last modified: by Atelier famille : Plongeons dans les couleurs Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 13 juillet 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados