Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Lot, Saint-Laurent-les-Tours Atelier Famille Peinture Végétale Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’évènement: Lot

Saint-Laurent-les-Tours

Atelier Famille Peinture Végétale Saint-Laurent-les-Tours, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Laurent-les-Tours. Atelier Famille Peinture Végétale 2021-07-07 14:30:00 – 2021-07-07

Saint-Laurent-les-Tours Lot Saint-Laurent-les-Tours 0 EUR 0 4 Un après-midi en famille pour découvrir l’exposition Tisser la Nature, et réaliser des cartes postales aux couleurs végétales.

Buvette sur place. Sur inscription. +33 5 65 38 28 21 Un après-midi en famille pour découvrir l’exposition Tisser la Nature, et réaliser des cartes postales aux couleurs végétales.

Buvette sur place. Sur inscription. ©Saint-Laurent-Les-Tours

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Laurent-les-Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Laurent-les-Tours Adresse Ville Saint-Laurent-les-Tours lieuville 44.86611#1.88272