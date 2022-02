Atelier famille : peindre son jardin imaginaire Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Atelier famille : peindre son jardin imaginaire Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort, 5 juin 2022, Rochefort. Atelier famille : peindre son jardin imaginaire

le dimanche 5 juin à Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort RDV au Potager du Roy – sur réservation auprès du musée Hèbre – 5 familles maximum par atelier – Gratuit.

Inspirez-vous de la végétation du Potager du Roy pour esquisser, composer et peindre votre jardin idéal, accompagnés de l’artiste Mélanie Vomiero. Proposé par le Service du Patrimoine. Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:45:00;2022-06-05T16:15:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Le Potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Adresse Rue Toufaire - Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Ville Rochefort lieuville Le Potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Departement Charente-Maritime

Le Potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

Atelier famille : peindre son jardin imaginaire Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort 2022-06-05 was last modified: by Atelier famille : peindre son jardin imaginaire Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Le Potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort 5 juin 2022 Le Potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Rochefort

Rochefort Charente-Maritime