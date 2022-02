Atelier famille “natura” Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus, 4 juin 2022, Chassenon.

Atelier famille “natura”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus

Une planche du naturaliste (herbier) est constituée autour de 6 plantes, chacune étant présentée pour son utilisation particulière (plante alimentaire, médicinale…). Suite à la réalisation de l’herbier, les enfants se laissent guider par leurs sens et retrouvent ces 6 plantes grâce à des jeux d’odeur, de toucher et de goût. Notre jardin est un espace respectueux de l’environnement (zéro phyto, fauchage tardif et compostage). Cet engagement est présenté aux enfants et familles pour les sensibiliser à cette thématique. (supplément de 4€/enfant)

Sur inscription. Tarifs : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans et personnes en fauteuil roulant, 5€ Tarif réduit. Supplément animation : +4€/enfant pour l’animation Natura.

Les enfants découvrent l’art des jardins et l’utilisation des plantes à l’époque gallo-romaine !

Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon Charente



