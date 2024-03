Atelier famille Musicalement vôtre Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier, dimanche 7 avril 2024.

Atelier famille Musicalement vôtre Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier Jura

Un temps de détente et de pause musiques de relaxation jouées à la harpe celtique et musiques intuitives avec divers instruments…

Pour votre confort et pour vous isoler du sol, prévoir un tapis de gym, un coussin, un plaid.

Animé par Agathe Hoffalt

À partir de 5 ans, enfant accompagné

Gratuit, sur réservation 0 0 EUR.

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté resamusee@lonslesaunier.fr

