Sarthe

2022-07-28 – 2022-07-28

Sarthe Venez participer à un atelier d’initiation au croquis d’observation dans les salles du musée de Tessé, directement face aux œuvres exposées ! Le médiateur vous donnera quelques astuces pour dessiner au crayon à papier avant d’ajouter de la couleur avec des crayons posca et craies aquarellables.

Dès 7 ans.

