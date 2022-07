Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher

Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 2 août 2022, Couëtron-au-Perche. Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher OT de Vendome – Territoires Vendomois

2022-08-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-02 Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher 3 EUR Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville. L’enluminure ou l’art d’illuminer les manuscrits… L’artiste Leau de La Hogue-Rullier propose aux participants de se saisir de cette technique picturale en enluminant le motif choisi. Ils apprennent également à poser la feuille d’or. Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville. L’art d’enluminer un texte est expliqué aux participants. +33 2 54 80 75 41 Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville. L’enluminure ou l’art d’illuminer les manuscrits… L’artiste Leau de La Hogue-Rullier propose aux participants de se saisir de cette technique picturale en enluminant le motif choisi. Ils apprennent également à poser la feuille d’or. Commanderie d’Arville

Couëtron-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-07-02 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche, Loir-et-Cher Autres Lieu Couëtron-au-Perche Adresse 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher OT de Vendome - Territoires Vendomois Ville Couëtron-au-Perche lieuville Couëtron-au-Perche Departement Loir-et-Cher

Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 2022-08-02 was last modified: by Atelier famille « miniatures enluminées » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 2 août 2022 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher OT de Vendome - Territoires Vendomois

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher