Atelier Famille « Météorites » – Planétarium Ludiver La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier Famille « Météorites » – Planétarium Ludiver La Hague, 16 février 2022, La Hague. Atelier Famille « Météorites » – Planétarium Ludiver TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague

2022-02-16 14:45:00 14:45:00 – 2022-02-16 15:45:00 15:45:00 TONNEVILLE 1700 rue de la Libération

La Hague Manche La Hague Animation famille à partir de 7 ans. Vous apprendrez à reconnaître les principaux types de météorites…que vous pourriez trouver sous vos pas, lors de vos prochaines balades, l’occasion de toucher des morceaux de l’espace !

Réservation indispensable, nombre de places limité.

Présence d’un adulte (minimum) obligatoire. Animation famille à partir de 7 ans. Vous apprendrez à reconnaître les principaux types de météorites…que vous pourriez trouver sous vos pas, lors de vos prochaines balades, l’occasion de toucher des morceaux de l’espace !

Réservation indispensable,… +33 2 33 78 13 80 http://www.ludiver.com/ Animation famille à partir de 7 ans. Vous apprendrez à reconnaître les principaux types de météorites…que vous pourriez trouver sous vos pas, lors de vos prochaines balades, l’occasion de toucher des morceaux de l’espace !

Réservation indispensable, nombre de places limité.

Présence d’un adulte (minimum) obligatoire. TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague

dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse TONNEVILLE 1700 rue de la Libération Ville La Hague lieuville TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Atelier Famille « Météorites » – Planétarium Ludiver La Hague 2022-02-16 was last modified: by Atelier Famille « Météorites » – Planétarium Ludiver La Hague La Hague 16 février 2022 La Hague manche

La Hague Manche