Qui n’a jamais rêvé de commenter un grand match de football ? Durant cet atelier, découvrez les techniques journalistiques du commentaire sportif et tentez de commenter quelques-uns des plus grands moments de sport.

