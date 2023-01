ATELIER FAMILLE Mayenne Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne EUR 0 5 Création d’un labyrinthe : découpons, dessinons et jouons ! En écho aux livres de la série le Chevalier Courage et la Princesse Attaque, dont elle est l’auteure, Delphine Chedru vous propose de créer votre propre labyrinthe!

Du plus simple au plus complexe, chaque participant devra inventer son chemin parsemé de pièges afin que le Chevalier puisse retrouver la Princesse!

Papiers découpés et feutres de couleurs permettront à chacun de réaliser son jeu et de pouvoir ensuite le partager avec les autres ! Sur inscription En partenariat avec le festival Croq’ les mots, marmot ! contact@museeduchateaudemayenne.fr +33 2 43 00 17 17 http://www.museeduchateaudemayenne.fr/visite/animations-de-lete/ateliers-familles/ Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne

